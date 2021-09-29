У кожного третього перехворілого симптоми COVID можуть проявлятися ще півроку, - The Guardian

Кожна третя людина, яка перехворіла коронавірусом, відчуває хоча б один симптом тривалого перебігу хвороби. Симптоми можуть проявлятся протягом трьох-шести місяців після хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Вчені з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) та Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров'я (BRC) провели дослідження. Вони залучили понад 270 тисяч осіб, які перехворіли коронавірусом в США.

Результати дослідження показали, що у 37% пацієнтів був хоча б один тривалий симптом Covid, діагностований через три-шість місяців після зараження.

Найбільш частими симптомами бувши: