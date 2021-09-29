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У кожного третього перехворілого симптоми COVID можуть проявлятися ще півроку, - The Guardian

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Середа 29 вересня 2021 10:25
У кожного третього перехворілого симптоми COVID можуть проявлятися ще півроку, - The Guardian Фото: симптоми коронавірусу можуть проявлятися півроку після хвороби (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Кожна третя людина, яка перехворіла коронавірусом, відчуває хоча б один симптом тривалого перебігу хвороби. Симптоми можуть проявлятся протягом трьох-шести місяців після хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вчені з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) та Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров'я (BRC) провели дослідження. Вони залучили понад 270 тисяч осіб, які перехворіли коронавірусом в США.

Результати дослідження показали, що у 37% пацієнтів був хоча б один тривалий симптом Covid, діагностований через три-шість місяців після зараження.

Найбільш частими симптомами бувши:

  • проблеми з диханням,
  • абдомінальні симптоми,
  • утома,
  • біль,
  • занепокоєння,
  • депресія.
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