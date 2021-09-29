У кожного третього перехворілого симптоми COVID можуть проявлятися ще півроку, - The Guardian
Фото: симптоми коронавірусу можуть проявлятися півроку після хвороби (Getty Images)
Кожна третя людина, яка перехворіла коронавірусом, відчуває хоча б один симптом тривалого перебігу хвороби. Симптоми можуть проявлятся протягом трьох-шести місяців після хвороби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Вчені з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) та Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров'я (BRC) провели дослідження. Вони залучили понад 270 тисяч осіб, які перехворіли коронавірусом в США.
Результати дослідження показали, що у 37% пацієнтів був хоча б один тривалий симптом Covid, діагностований через три-шість місяців після зараження.
Найбільш частими симптомами бувши:
- проблеми з диханням,
- абдомінальні симптоми,
- утома,
- біль,
- занепокоєння,
- депресія.