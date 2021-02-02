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Кожен житель Німеччини зможе вакцинуватися від коронавіруса до кінця літа, - Меркель

Новость на русском → Вівторок 02 лютого 2021 02:54
Кожен житель Німеччини зможе вакцинуватися від коронавіруса до кінця літа, - Меркель Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що до кінця літа кожен житель країни зможе скористатися пропозицією пройти вакцинацію від коронавіруса. Всього очікується, що Німеччина отримає понад 320 млн доз вакцини на 83 млн населення.

Про це пише DW.

У першому кварталі планують отримати 18,3 млн доз вакцин, у другому - 77,1 млн, у третьому - 126,6 млн, у четвертому - 100,2 млн.

Меркель також пояснила, чому темпи кампанії щеплення в Німеччині нижче, ніж у ряді інших країн.

За її словами, в Європі виробничі потужності для випуску вакцини - обмежені, у порівнянні, наприклад, з Сполученими Штатами. Крім того, було вирішено дотримуватися рекомендованого лікарями тимчасового проміжку між першою і другою дозами.

РБК-Україна писало, що літнім німцям рекомендували не вакцинуватися AstraZeneca.

Раніше повідомлялося, що за перші три місяці 2021 року в Польщі планують вакцинувати від коронавіруса 3 млн осіб.

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