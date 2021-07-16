Київ почав підготовку до третьої хвилі COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Зокрема, міська влада доручила опрацювати питання збільшення кількості реаніматологічних ліжок у лікарнях, які визначені для прийому хворих з підозрою на COVID-19.

Згідно з протоколом, лікарні, включені в другу хвилю госпітальних баз прийому хворих на СOVID-19, повинні підготуватися до прийому пацієнтів під час третьої хвилі епідемії. Зокрема, забезпечити підведення кисню, закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

Крім того, керівництво підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури знову просять скласти список працівників, яким можуть знадобитися спеціальні перепустки на проїзд у громадському транспорті в разі посилення карантину.