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Київ відкрив запис на щеплення Pfizer і AstraZeneca в центрі вакцинації

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Київ, Середа 25 серпня 2021 15:13
Київ відкрив запис на щеплення Pfizer і AstraZeneca в центрі вакцинації Фото: вакцинація В Україна (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і AstraZeneca тепер доступні в одному з центрів масової вакцинації Києва. Йдеться про центр в Blockbuster Mall.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал helsi.me.

"У ТРЦ Blockbuster Mall доступний запис на щеплення першою і другою дозами Comirnaty (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca (Covishield, SKBio) і CoronaVac (Sinovac)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський Пентагон має намір зробити вакцину Pfizer обов'язковою після її схвалення регулятором.

Також стало відомо, що в Європейському союзі перевіряють можливі нові побічні ефекти після щеплення мРНК-вакцинами Pfizer і Moderna

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