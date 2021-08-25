Київ відкрив запис на щеплення Pfizer і AstraZeneca в центрі вакцинації
Фото: вакцинація В Україна (Віталій Носач/РБК-Україна)
Вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і AstraZeneca тепер доступні в одному з центрів масової вакцинації Києва. Йдеться про центр в Blockbuster Mall.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал helsi.me.
"У ТРЦ Blockbuster Mall доступний запис на щеплення першою і другою дозами Comirnaty (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca (Covishield, SKBio) і CoronaVac (Sinovac)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський Пентагон має намір зробити вакцину Pfizer обов'язковою після її схвалення регулятором.
Також стало відомо, що в Європейському союзі перевіряють можливі нові побічні ефекти після щеплення мРНК-вакцинами Pfizer і Moderna