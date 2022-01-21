Київ закликав роботодавців перевести працівників на "дистанційку" через спалах COVID
Фото: Київ закликав роботодавців перевести працівників на "дистанційку" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Столична влада закликала роботодавців перевести працівників на дистанційний режим роботи. Причиною тому є стрімке зростання COVID-випадків у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.
"Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції", - звернулася заступник голови КМДА Ганна Старостенко.