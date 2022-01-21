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Київ закликав роботодавців перевести працівників на "дистанційку" через спалах COVID

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 14:53
Київ закликав роботодавців перевести працівників на "дистанційку" через спалах COVID Фото: Київ закликав роботодавців перевести працівників на "дистанційку" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Столична влада закликала роботодавців перевести працівників на дистанційний режим роботи. Причиною тому є стрімке зростання COVID-випадків у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції", - звернулася заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

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