ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Києві новий антирекорд по коронавірусу: захворіли 635 осіб

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 08:59
В Києві новий антирекорд по коронавірусу: захворіли 635 осіб Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві за добу підтвердили 635 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд по коронавірусу в столиці.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Всього в столиці з початку пандемії захворювання виявили у 33 135 осіб. Померли від COVID-19 656 осіб (+14 за добу), вилікувалися - 11 489 (+185). Зараз активними хворими в Києві залишаються 20 990 пацієнтів.

Нагадаємо, попередній антирекорд в Києві було зафіксовано вчора, 22 жовтня. Тоді у столиці підтвердили захворювання у 631 людини. Це був перший раз, коли в столиці кількість нових випадків перевищила 600.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві дуже напружена ситуація із забезпеченням ліжкомісць. У разі погіршення ситуації столиця може повністю перейти у "червону" зону карантину.

Відзначимо, в Україні за добу виявили 7517 нових випадків коронавірусу, що також є новим антирекордом. Найбільше заражень у Харківській, Одеській областях і в Києві.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив про можливості введення жорсткого карантину, якщо щодня будуть підтверджувати 15 тисяч нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Київ Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19