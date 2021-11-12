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У Києві відкриють центр вакцинації в готелі: адреса і графік роботи

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П'ятниця 12 листопада 2021 19:07
У Києві відкриють центр вакцинації в готелі: адреса і графік роботи Фото: у Києві відкриють центр вакцинації в готелі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 15 листопада, в Києві відкривається новий центр вакцинації від коронавірусу. Він буде знаходитися в будівлі готелю "Національний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Центр вакцинації буде розташований на вулиці Липська, 5.

Отримати щеплення в центрі зможе будь-хто, включаючи дітей від 12 років при наявності у них всіх рутинних щеплень.

Центр вакцинації працюватиме з 9: 00 до 16: 00.

Вакцинуватися можна буде препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca і CoronaVac.

"Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов'язкова. Втім, її наявність значно прискорює процес внесення даних про ваше щеплення в електронну систему охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Однак при відсутності декларації необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний номер.

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