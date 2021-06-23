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У Києві відкрився онлайн-запис на масову вакцинацію у МВЦ на 24-27 червня

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Україна, Середа 23 червня 2021 09:19
У Києві відкрився онлайн-запис на масову вакцинацію у МВЦ на 24-27 червня Фото: в Києві відкрився онлайн-запис на вакцинацію у МВЦ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Києві відкрився онлайн-запис на масову вакцинацію від коронавірусу у МВЦ. Вона відбуватиметься 24-27 червня.

Про це повідомляє медична інформаційна система Helsi у своєму Telegram.

"Запис на масову вакцинацію до МВЦ в Києві на 24-27 червня відкритий. На цьому тижні є аж 4 дні, коли ви можете вакцинуватись. І ми радимо записатись онлайн на визначений час - на наступні дні синоптики прогнозують +36... Тому бронюйте свій час за посиланням https://bit.ly/3xHXwuq", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що після запису громадянин отримає смс із підтвердженням, яке потрібно буде показати при вході до МВЦ разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку "Дія".

"Якщо ви не встигли забронювати час - не хвилюйтесь, ми завжди проінформуємо вас про наступні можливості запису", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, держпідприємство "Медичні закупівлі" розвезло по областям України ще 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Препарат отримали лікарні та поліклініка Міністерства внутрішніх справ.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив прискорити процес відкриття центрів вакцинації від COVID у регіонах. Такі центри відкрилися ще не в усіх областях.

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