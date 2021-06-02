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У Києві відкрили пункти вакцинації педагогів: список

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Київ, Середа 02 червня 2021 19:33
У Києві відкрили пункти вакцинації педагогів: список Фото: у Києві відкрилися пункти вакцинації педагогів(Buda Mendes / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Києві відкрилися пункти вакцинації педагогів і працівників освітніх установ від коронавірусу. Вони запрацювали у спортивних та актових залах столичних шкіл.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, зараз визначено 17 пунктів вакцинації. Вони розташовані у всіх районах столиці. Вакцинувати педагогів будуть вакциною Pfizer.

Пункти вакцинації працівників навчальних закладів Києва:

1. Голосіївський район

  • Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 269 з поглибленим вивченням французької мови на проспекті Академіка Глушкова, 17-а-перший поверх, спортивний зал;
  • Школа І-ІІІ ступенів № 286 на вулиці Академіка Заболотного, 6-а - перший поверх, спортивний зал.

2. Дарницький район

  • Гімназія № 261 на вулиці Архітектора Вербицького, 7-другий поверх, спортивний зал;
  • Гімназія міжнародних відносин № 323 на вулиці Олександра Мишуги, 5 - перший поверх, актовий зал.

3. Деснянський район

  • Школа І-ІІІ ступенів № 212 на вулиці Академіка Курчатова, 18/2-перший поверх, спортивний зал;
  • Школа І-ІІІ ступенів № 300 на проспекті Володимира Маяковського, 93-Г - другий поверх, спортивний зал.

4. Дніпровський район

  • Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 188 вул.Будівельників, 10 - перший поверх, актова зала та бібліотека.

5. Оболонський район

  • Школа І-ІІІ ступенів № 219-Оболонський проспект, 2 - б-перший поверх, спортивний зал;
  • Київський університет імені Бориса Грінченка-вул. Маршала Тимошенко, 13-Б.

6. Печерський район:

  • Школа І-ІІІ ступенів № 133-вул. Бастіонна, 7-другий поверх, актова зала;

7. Подільський район

  • Спеціалізована школа № 124 з поглибленим вивченням інформаційних технологій-вул. Спаська, 16-другий поверх, спортивний зал;
  • Навчально-реабілітаційний центр № 6 - вул.Світлицького, 31/7-другий поверх, спортивний зал.

8. Святошинський район

  • Середня загальноосвітня школа № 35-вул. Гната Юри, 10-Б-перший поверх, медблок;
  • Київська гімназія № 287 - вул.Чорнобильська, 10б-перший поверх, спортивний зал.

9. Солом'янський район

  • Середня загальноосвітня школа № 54 - вул.Академіка Білецького, 7-перший поверх, спортивний зал, окремий вхід.

10. Шевченківський район

  • Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 73-просп. Перемоги, 86-перший поверх, актова зала;
  • Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 135 з поглибленим вивченням англійської мови - вул.Михайла Коцюбинського, 12-б - перший поверх, спортивний зал.

Нагадаємо, що за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко, темпи вакцинації від коронавірусу в Україні з червня мають значно прискоритися.

Раніше стало відомо, що в центрах масової вакцинації проти COVID-19, відкрилися минулі вихідні в Києві, Одесі та Львові, зробили щеплення майже 5 тисяч громадян.

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