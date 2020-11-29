У Києві другий день поспіль понад 1,7 тисяч нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Києві за минулу добу зафіксували 1740 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Попередній антирекорд був зафіксований у Києві 28 листопада, тоді підтвердили зараження у 1739 осіб. Всього з початку пандемії в столиці заразилися вже 69 018 осіб, померли - 1279 (+11), одужали - 22 755 (+92). Активними хворими залишаються 44 984 пацієнти.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено у Деснянському районі (303). У Солом'янському - 229, у Подільському та Святошинському районах - по 210 випадків. У лікарні були госпіталізовані 93 пацієнти.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій і Київській областях.

Також РБК-Україна писало, що в Україні продовжує зменшуватися заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. Станом на 29 листопада заповнені 47,5% таких ліжок. У Києві зайняті 53,8% ліжок.