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У Києві на вихідних продовжать вакцинувати людей із черги в "Дії": хто отримає щеплення

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Четвер 03 червня 2021 12:02
У Києві на вихідних продовжать вакцинувати людей із черги в "Дії": хто отримає щеплення Фото: центр вакциніції проовжить роботу у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Цими вихідними, 5 та 6 червня, вакцинацію записаних у "Дії" киян організують інакше. Це зроблять, щоб мінімізувати черги.

Таку інформацію оприлюднила КМДА.

Міська влада констатує, що минулими вихідними охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку "Дія" виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень.

Цими вихідними організують два потоки:

  • перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час;
  • другий – для тих, хто також записаний у "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку "живої черги".

Запрошені мають показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у них залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Центр вакцинації 5 та 6 червня буде відкрито з 10:00 до 17:30 за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

Нагадаємо, на минулих вихідних у Києві, Одесі та Львові відкрилися центри масової вакцинації від коронавірусу.

На щеплення в центри вакцинації від COVID в Києві, Одесі та Львові запрошувати по телефону. При цьому вибрати вакцину для щеплення не можна.

За вихідні в центрах вакцинації прищепилися майже 5 тисяч громадян.

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