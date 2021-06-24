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В київському МВЦ збільшили кількість місць для вакцинації

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Київ, Четвер 24 червня 2021 14:08
В київському МВЦ збільшили кількість місць для вакцинації Фото: в київському МВЦ збільшили кількість місць для вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Центрі масової вакцинації населення від коронавірусу, що створений на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ) в Києві додали місця. Охочі можуть зареєструватися на щеплення та вже завтра отримати його.

Про це повідомляє сервіс helsi.me в Telegram.

"Ми відкрили додаткові слоти для запису на вакцинацію на завтра в МВЦ в Києві. Якщо ви не встигли записатись - можете зробити це прямо зараз", - йдеться у повідомленні.

Наразі вільні місця для щеплення проти коронавірусу є у шістьох вакцинальних бригадах.

Нагадаємо, що ще вчора всі місця у київському Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) на 24-27 червня були зайняті.

Зазначимо, що змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID в Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).

Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

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