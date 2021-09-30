У київському ТЦ запрацював ще один пункт вакцинації
Фото: у київському ТЦ запрацював ще один пункт вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 30 вересні у Києві в торговому центрі "Ашан Петрівка", що розташований на проспекті Степана Бандери, 15А, відкрився новий центр вакцинації від коронавірусу. Він працюватиме щодня без вихідних з 10:00 до 22:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Варто зазначити, що вакцинуватися від COVID-19 кияни можуть у низці торговельно-розважальних центрах міста.
Список київських ТЦ, де можна отримати вакцину:
- Blockbuster Mall, проспект Степана Бандери, 36,
- New Way, вул. Вербицького, 1,
- Smart Plaza Polytech, проспект Перемоги, 24,
- Cosmo Multimall, вул. Вадима Гетьмана, 6,
- Retroville, вул. Правди, 47,
- SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2,
- Ocean Plaza, вул. Антоновича, 176,
- River Mall, Дніпровська набережна, 12,
- "Епіцентр К" (вул. Братиславська, 11; Кільцева дорога, 1-Б; вул. Полярна, 20-Д; вул. Григоренко, 40; вул. Степана Бандери, 11-А; вул. Берковецька, 6).
Вакцини, які можна отримати у вказаних центрах:
- AstraZeneca,
- CoronaVac/Sinovac Biotech,
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech.