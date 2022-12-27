Число случаев COVID-19 в Китае растет, больницы на грани возможностей: что происходит

Как пишет издание, в лучшие времена китайские больницы были переполнены, недофинансированы и неадекватно укомплектованы. Но сейчас, когда коранавирус впервые свободно распространяется по стране, медицинская система выходит на пределы своих возможностей. Несмотря на то, что количество заболевших растет, медицинские работники вынуждены бороться с вирусом среди коллег. В некоторых больницах количество медицинского персонала, имеющего положительный результат теста на коронавирус, настолько значительно, что один работник вынужден выполнять работу пяти и даже больше специалистов.

"Чтобы обеспечить достаточное количество персонала, некоторые медицинские учреждения отказались требовать от врачей и медсестер проверять себя перед работой. Один врач в центральном городе Ухань сказал, что персонал больницы, где он работает, практически на 80-90% инфицирован", - пишет NYT.

Фактический масштаб чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в Китае трудно оценить - правительство отказалось от массового тестирования после резкой отмены строгих антикарантинных мер в стране. Недостаточный уровень вакцинации в стране, отсутствие коллективного иммунитета обусловили опасения, что количество смертей может достичь тех, которые ранее наблюдались во время пандемии в таких местах, как США, Западная Европа, Гонконг.

Данные, обнародованные местными властями в последние дни, похоже, подтверждают, что вирус распространяется - из многих городов и провинций ежедневно поступают сообщения о сотнях тысяч заражений. Также много вопросов относительно количества смертей, связанных непосредственно с COVID-19, поскольку чиновники учитывают только умерших от дыхательной недостаточности.

"Официально семь человек скончались от вируса после смягчения правил пандемии 7 декабря, и эта цифра опровергает неофициальные данные со всей страны - от давки катафалков у крематория в Пекине до переполнения желтыми мешками с трупами в некоторых похоронных бюро", - комментирует NYT разворачивающиеся события.

В некоторых больницах так мало рабочей силы, что врачей-пенсионеров просят вернуться на работу, медицинский персонал привозят из восточных провинций Шаньдун и Цзянсу, студентов медицинских вузов не отпускают домой на зимние каникулы, против чего они уже протестуют.

"Работники здравоохранения переживают хаос за кулисами ситуации, отмеченный изменением политики, физическим и психическим истощением и широким разочарованием из-за неспособности правительства дать им время подготовиться к значительному всплеску количества пациентов", - подчеркивает издание.

Чтобы облегчить нагрузку на работников больниц, правительство работает над увеличением количества так называемых "лихорадок" по всей стране. Это отдельные "крылья" в больницах или отдельные клиники, предназначенные для лечения пациентов с лихорадкой, независимо от наличия у них коранавируса. В Пекине правительство заявило, что переоборудовало пустые стадионы и карантинные центры на подобные заведения, увеличив количество клиник для лечения лихорадки до более чем 1000 за последние недели.