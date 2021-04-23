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На Кіпрі вводять двотижневий локдаун через COVID

Новость на русском → Нікосія, П'ятниця 23 квітня 2021 17:25
На Кіпрі вводять двотижневий локдаун через COVID Фото: на Кіпрі вводять двотижневий локдаун через COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Кіпру прийняв рішення ввести локдаун по всій території країни, щоб зупинити швидке поширення COVID-19. Жорсткий карантин діятиме в країні з 26 квітня до 9 травня.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

"Ми не можемо залишатися байдужими до зростаючої кількості інфекцій разом з інтенсивним тиском на систему охорони здоров'я через велику кількість госпіталізацій",- заявив Міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну.

За його словами, ситуація вимагає "важких рішень і рішучих заходів", щоб зупинити поширення вірусу в суспільстві і скоротити число госпіталізацій.

На час локдауну на Кіпрі діятиме комендантська година з 21: 00 до 5: 00. Його можуть не дотримуватися люди, які їдуть на роботу.

Також будуть заборонені збори, незалежно від місця їх проведення, і тільки один виїзд в день буде дозволений за допомогою SMS-повідомлень. Для тих, хто направляється в центр вакцинації, СМС-повідомлення не знадобляться.

Також буде заборонена робота ресторанів, кафе і барів, в тому числі і в торгових центрах. Вони зможуть працювати тільки на доставці та вивезенні.

Магазини, крім магазинів, що торгують продуктами харчування та напоями або іншими предметами першої необхідності, також закриваються.

У Великодню суботу віруючі зможуть відвідати церкви за умови, що вони сидітимуть і дотримуватимуться фізичної дистанції та інших санітарних норм.

Кінотеатри на відкритому повітрі і в приміщеннях, театри та інші зали будуть закриті, як і тренажерні зали, танцювальні та інші заклади. Також буде заборонена робота перукарень і косметологічних салонів.

Також під забороною опиняться групові індивідуальні заняття, а також спортивні та громадські заходи за участю дітей до 18 років.

Нагадаємо, раніше в розпорядження РБК-Україна надійшов документ Міністерства туризму Кіпру, в якому йдеться про те, що Кіпр офіційно відкривається для українських туристів з 1 квітня без проходження карантину. При цьому необхідно пред'явити негативний ПЛР-тест на COVID, а також зареєструватися в системі CyprusFlightPass за добу до рейсу і отримати дозвіл на в'їзд.

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