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Киснева криза в Одесі: пацієнтів з COVID перевезли в інший стаціонар

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Одеса, Середа 27 жовтня 2021 11:59
Киснева криза в Одесі: пацієнтів з COVID перевезли в інший стаціонар Фото: пацієнтів перевезли, їх стан не погіршився (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В Одесі без кисню залишився обласний центр соціально-значущих хвороб, який госпіталізовував пацієнтів з COVID. До ранку пацієнтів перевозили в інший стаціонар, їх стан не погіршився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт "Думська".

Повідомляється, що медики з вечора і до самого ранку перевозили пацієнтів, оскільки корпус на вулиці Миколи Міхновського залишився без кисню. Пацієнтів перевезли в інший стаціонар - на вулицю Ядова.

Як заявила головлікар цієї лікарні Світлана Єсипенко, перевезли всіх 43 пацієнтів у важкому стані, 13 з них на апаратах штучної вентиляції легенів. Для транспортування пацієнтів надали реанімобілі, хворих супроводжували 10 анестезіологів.

"Всі спрацювали дуже чітко. Слава богу, жоден пацієнт не загинув і його стан не погіршився після транспортування", - додала Єсипенко.

Зазначимо, сьогодні на брифінгу ситуацію намагалася прокоментувати директор обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва, але за пару хвилин їй стало погано, і брифінг продовжила Єсипенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до стаціонару на вулицю Ядова пацієнтів перевозили, оскільки там є кріоциліндр на 14 тонн кисню.

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