У Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу. Десятки тисяч людей отримали щеплення експериментальною вакциною.

Про це повідомляє New York Post.

Разом з тим безпеку та ефективність застосованої вакцини наразі не доведено.

Вакцину китайці отримують з липня. Член Національної комісії охорони здоров'я Китаю Чжен Чжунвей, заявив, що КНР отримала підтримку Всесвітньої організації охорони здоров'я перед тим, як розпочати її використання. За його словами, деякі люди, які належать до професій "високого ризику", наприклад медичний персонал передової лінії, мають право отримувати вакцину з 22 липня.

Член Нацкомісії запевнив, що протягом клінічних випробувань не було помічено серйозних побічних ефектів внаслідок застосування вакцини.

При цьому в ВООЗ у суботу заявили, що Китай видав "внутрішній дозвіл на екстрене використання". Він видається на розсуд країн та не підпадає під затвердження організації.

Нагадаємо, 22 вересня президент США Дональд Трамп під час своєї промови на Генасамблеї ООН закликав притягнути до відповідальності Китай за виникнення пандемії коронавірусу.

На думку Трампа, Пекін на ранніх етапах поширення COVID-19 не заборонив міжнародні авіарейси зі своєї території та заразив весь світ.

Як писало РБК-Україна, 17 серпня Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу; патент на вакцину виданий Національним управлінням інтелектуальної власності.