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У Китаї виявили коронавірус на упакуванні морепродуктів з РФ

Новость на русском → Чанчунь, Понеділок 21 вересня 2020 02:09
У Китаї виявили коронавірус на упакуванні морепродуктів з РФ Фото: кальмар (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

У Китаї виявили коронавірус на упаковуванні замороженого кальмара, імпортованого з Росії. Упаковування з COVID-19 виявили під час однієї з регулярних перевірок в місті Чанчунь.

Про це повідомляє National Business Daily of China.

Один зразок дав позитивний результат на нуклеїнову кислоту коронавірусу.

Про позитивний результат на коронавірус повідомив 18 вересня міський офіс провідної групи з профілактики та контролю епідемії. Пізніше, 20 вересня підтвердили наявність вірусу в Центрі з контролю і профілактики захворювань Чанчуня.

При цьому 10 кг морепродуктів з того ж постачання раніше прибули в місто Фуюй. Влада попросила всіх жителів, хто міг купити цих кальмарів, пройти тестування на коронавірус.

У серпні у двох китайських містах заявляли про виявлення COVID-19 на упаковуванні з імпортованими харчовими продуктами.

Раніше в ВООЗ закликали без паніки ставитися до таких повідомлень і підкреслювали, що поки немає даних про те, що поширення вірусу таким чином представляє реальну небезпеку.

Також повідомлялося, що коронавірус може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня.

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