У Китаї презентували першу у світі інгаляційну вакцину від COVID-19
Фото: у Китаї презентували першу у світі інгаляційну вакцину від COVID-19 (Getty Images)
На півдні Китаю, під час міжнародної виставки у місті Хайкоу, презентували першу у світі вакцину проти коронавірусу, яку вводять шляхом інгаляції. Після потрапляння до легень - вона стимулює імунітет слизової органу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CGTN.
Зазначається, що інгаляційну вакцину вдихають через рот. Після того, як препарат потрапляє до легенів - він починає стимулювати імунітет слизової оболонки органу, чого неможливо досягти під час внутрішньом’язового введення ін’єкцій.
Додамо, що китайська компанія CanSino Biologics розпочала випробування інгаляційної вакцини проти COVID-19 ще весною поточного року.