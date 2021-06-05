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У Китаї вакцину Sinovac схвалили для дітей: можна використовувати з трьох років

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Китай, Субота 05 червня 2021 06:30
У Китаї вакцину Sinovac схвалили для дітей: можна використовувати з трьох років Фото: вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей в Китаї (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей і підлітків. Про це заявив голова правління компанії Інь Вейдун.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Інь Вейдун, Китай схвалив екстрене використання вакцини Sinovac Biotech для людей від трьох до 17 років. При цьому від влади Китаю залежатиме, коли молодим китайцям запропонують пройти вакцинацію, оскільки зараз там щеплення роблять людям до 18 років.

Інь повідомив, що неповнолітні люди мають все ж нижчий пріоритет для вакцинації в порівнянні з літніми людьми. Однак попередні результати клінічних випробувань фази I і II показали, що вакцина може викликати імунітет у людей у віці від 3 до 17 років, і більшість побічних реакцій були легкими.

Крім того, Sinovac також завершив клінічне випробування фази II, в якому учасникам вводили третю бустерну дозу після завершення двох звичайних ін'єкцій. В цьому випадку в учасників спостерігалося 10-кратне збільшення рівня антитіл у порівнянні з попередніми рівнями за тиждень і у 20 разів за півмісяця.

У той же час Інь попередив, що Sinovac все ще необхідно завершити довгострокове спостереження за тривалістю антитіл, перш ніж він зможе дати рекомендації владі про те, коли слід вводити третю дозу вакцини.

Нагадаємо, людям, щепленим вакциною Sinovac видаватимуть міжнародний сертифікат про вакцинацію. Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Раніше повідомлялося, що ефективність цієї вакцини була доведена в Бразилії. Там цілому місту вдалося побороти коронавірус.

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