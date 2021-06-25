У Китаї заявили про гіршу ефективність своїх вакцин проти штаму Delta
Вакцини від коронавірусу, випущені китайськими виробниками, гірше захищають організм від штаму Delta. Про це розповів китайський дослідник, колишній заступник директора Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Фен Цзіцзянь.
Про це пише Reuters.
Виступаючи на Центральному телебаченні Китаю Фен Цзіцзянь сказав, що антитіла, викликані двома китайськими вакцинами проти COVID-19, менш ефективні проти варіанту Delta в порівнянні з іншими штамами. Однак китайські вакцини, як і раніше, забезпечують захист організму від коронавірусу.
Дослідник сказав, що китайські вакцини потрапили в категорію інактивованих вакцин, оскільки містять "убитий" коронавірус, який не може реплікуватися в клітинах людини.
У Китаї використовують сім вітчизняних вакцин для вакцинації населення від коронавірусу. При цьому п'ять з них є інактивованими вакцинами. До них відносяться Sinovac Biotech і Sinopharm, які використовують не тільки в Китаї, але і в інших країнах.
У період з 21 травня по 21 червня в Китаї було зареєстровано 170 випадків коронавірусу. Люди захворіли в трьох містах на півдні провінції Гуандун. Однак зараз невідомо, скільки з них заразилися варіантом Delta.
При цьому Цзіцзянь підкреслив, що під час спалаху в Гуандуні жоден з хворих не отримав важку форму хвороби, завдяки вакцинації.
Нагадаємо, що в Чилі розглядають можливість використання трьох доз вакцини Sinovac, щоб отримати кращий захист від коронавірусу. Проблема в тому, що ця країна зробила ставку на використання в основному китайської вакцини.
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