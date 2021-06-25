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У Китаї заявили про гіршу ефективність своїх вакцин проти штаму Delta

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Китай, П'ятниця 25 червня 2021 23:14
У Китаї заявили про гіршу ефективність своїх вакцин проти штаму Delta Фото: Китайські вакцини гірше захищають від штаму Delta (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Вакцини від коронавірусу, випущені китайськими виробниками, гірше захищають організм від штаму Delta. Про це розповів китайський дослідник, колишній заступник директора Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Фен Цзіцзянь.

Про це пише Reuters.

Виступаючи на Центральному телебаченні Китаю Фен Цзіцзянь сказав, що антитіла, викликані двома китайськими вакцинами проти COVID-19, менш ефективні проти варіанту Delta в порівнянні з іншими штамами. Однак китайські вакцини, як і раніше, забезпечують захист організму від коронавірусу.

Дослідник сказав, що китайські вакцини потрапили в категорію інактивованих вакцин, оскільки містять "убитий" коронавірус, який не може реплікуватися в клітинах людини.

У Китаї використовують сім вітчизняних вакцин для вакцинації населення від коронавірусу. При цьому п'ять з них є інактивованими вакцинами. До них відносяться Sinovac Biotech і Sinopharm, які використовують не тільки в Китаї, але і в інших країнах.

У період з 21 травня по 21 червня в Китаї було зареєстровано 170 випадків коронавірусу. Люди захворіли в трьох містах на півдні провінції Гуандун. Однак зараз невідомо, скільки з них заразилися варіантом Delta.

При цьому Цзіцзянь підкреслив, що під час спалаху в Гуандуні жоден з хворих не отримав важку форму хвороби, завдяки вакцинації.

Нагадаємо, що в Чилі розглядають можливість використання трьох доз вакцини Sinovac, щоб отримати кращий захист від коронавірусу. Проблема в тому, що ця країна зробила ставку на використання в основному китайської вакцини.

Раніше повідомлялося, що епідеміолог в Україні розповіла, чи потрібна третя доза від коронавірусу.

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