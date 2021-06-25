У Китаї заявили про гіршу ефективність своїх вакцин проти штаму Delta

Вакцини від коронавірусу , випущені китайськими виробниками, гірше захищають організм від штаму Delta. Про це розповів китайський дослідник, колишній заступник директора Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Фен Цзіцзянь.

Виступаючи на Центральному телебаченні Китаю Фен Цзіцзянь сказав, що антитіла, викликані двома китайськими вакцинами проти COVID-19, менш ефективні проти варіанту Delta в порівнянні з іншими штамами. Однак китайські вакцини, як і раніше, забезпечують захист організму від коронавірусу.

Дослідник сказав, що китайські вакцини потрапили в категорію інактивованих вакцин, оскільки містять "убитий" коронавірус, який не може реплікуватися в клітинах людини.

У Китаї використовують сім вітчизняних вакцин для вакцинації населення від коронавірусу. При цьому п'ять з них є інактивованими вакцинами. До них відносяться Sinovac Biotech і Sinopharm, які використовують не тільки в Китаї, але і в інших країнах.

У період з 21 травня по 21 червня в Китаї було зареєстровано 170 випадків коронавірусу. Люди захворіли в трьох містах на півдні провінції Гуандун. Однак зараз невідомо, скільки з них заразилися варіантом Delta .