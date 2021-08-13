Китай вкотре відмовив ВООЗ у розслідуванні виникнення COVID-19

Китай відмовився від заклику ВООЗ взяти участь у розслідуванні виникнення COVID-19. Країна заявила, що вона не зацікавлена у "політичних" спробах з’ясувати походження захворювання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Китай знову відхилив пропозицію Всесвітньої організації охорони здоров'я взяти участь у міжнародному розслідуванні виникнення коронавірусу.

Нагадаємо, що останній візит експертів до лабораторій країни відбувся ще в січні 2021 року, однак вченим так і не вдалося пояснити, як міг виникнути вірус. Вони присвятили звіту стосовно теорії витоку лише 440 слів.

Вчора, ВООЗ, зі свого боку, закликала Китай надати їй необроблені дані самих ранніх випадків захворювання серед населення, однак країна вкотре відмовилась брати участь у розслідуванні, оскільки підтримує, нібито, лише "наукові" дослідження, а не "політичні".