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Китай очікує зростання захворюваності через іноземців, які приїдуть на Олімпіаду

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Китай, Четвер 23 грудня 2021 06:12
Китай очікує зростання захворюваності через іноземців, які приїдуть на Олімпіаду Фото: Китай очікує сплеску COVID через іноземців на Олімпіаді (Міжнародний олімпійський комітет МОК)
Автор: Наталья Скороход

Китай очікує зростання випадків зараження COVID-19 через іноземців, які прибувають на Олімпійські ігри. Про це заявили організатори зимової Олімпіади в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ігри будуть проходити з 4 по 20 лютого по "замкнутому циклу", щоб стримати поширення коронавірусу, проте організатори попереджають, що певного числа випадків захворюваності уникнути не вдасться.

"Велика кількість людей з різних країн і регіонів приїде в Китай, і потік людей буде збільшуватися. Отже, певна кількість позитивних випадків стане подією з високою ймовірністю", - сказав віце-президент і генеральний секретар Хан Цзижун.

Також учасників закликали пройти ревакцинацію через поширення варіанту "Омікрон".

Зараз Китай повідомляє про п'ять випадків "Омікрон". У їх числі чотири випадки завезені з-за кордону.

Нагадаємо, що у китайському місті Сіань стався спалах коронавірусу. Через це жителів міста ізолювали.

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