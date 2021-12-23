Китай очікує зростання захворюваності через іноземців, які приїдуть на Олімпіаду

Китай очікує зростання випадків зараження COVID-19 через іноземців, які прибувають на Олімпійські ігри. Про це заявили організатори зимової Олімпіади в Пекіні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ігри будуть проходити з 4 по 20 лютого по "замкнутому циклу", щоб стримати поширення коронавірусу, проте організатори попереджають, що певного числа випадків захворюваності уникнути не вдасться.
закликали пройти ревакцинацію через поширення варіанту "Омікрон".
Нагадаємо, що у китайському місті Сіань стався спалах коронавірусу. Через це жителів міста ізолювали.