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Китай очікує зростання захворюваності через іноземців, які приїдуть на Олімпіаду

Автор: Наталья Скороход

Китай очікує зростання випадків зараження COVID-19 через іноземців, які прибувають на Олімпійські ігри. Про це заявили організатори зимової Олімпіади в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ігри будуть проходити з 4 по 20 лютого по "замкнутому циклу", щоб стримати поширення коронавірусу, проте організатори попереджають, що певного числа випадків захворюваності уникнути не вдасться.

закликали пройти ревакцинацію через поширення варіанту "Омікрон".

Нагадаємо, що у китайському місті Сіань стався спалах коронавірусу. Через це жителів міста ізолювали.

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