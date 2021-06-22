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Китай збереже прикордонні обмеження ще на рік через COVID, - WSJ

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Китай, Вівторок 22 червня 2021 17:22
Китай збереже прикордонні обмеження ще на рік через COVID, - WSJ Фото: Китай збереже прикордонні обмеження ще на рік через COVID (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Влада Китаю планує зберегти прикордонні обмеження на випадок пандемії принаймні ще на рік. У країні побоюються появи нових штамів коронавірусу.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Китай різко скоротив транспортне сполучення з іншими країнами, оскільки коронавірус, який вперше з'явився в центральному китайському місті Ухань в кінці 2019 року, поширився по всьому світу в минулому році.

У лютому 2022 року столиця Китаю, Пекін, повинна прийняти зимові Олімпійські ігри та зимові Паралімпійські ігри, в яких візьмуть участь тисячі спортсменів.

Мандрівники на материковий Китай, незалежно від громадянства, стикаються з жорсткими вимогами перед поїздкою, включаючи численні медичні тести і суворі карантинні правила при в'їзді.

Авіакомпанії, як китайські, так і некитайські, також ризикують призупинити свої польоти, якщо після прибуття в Китай буде виявлено певну кількість інфікованих пасажирів.

Кількість щодня реєстрованих випадків захворювання в Китаї в даний час набагато нижче, ніж в інших великих країнах, проте китайський уряд гостро усвідомлює можливість більш широкого поширення інфекції через щільної міської забудови і високорозвиненої транспортної мережі.

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