Китай погрожував Україні за підпис у документі про порушення прав людини, - AP

Китай погрожував Україні за підпис у документі про порушення прав людини, який був підписаний у Женеві. Китайці погрожували заблокувати поставку вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє Associated Press , посилаючись на власні джерела.

Україна приєдналася до заяви понад 40 країн, представленої Канадою на Раді з прав людини в Женеві. У документі країни закликають Китай дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів в Синьцзян, щоб розслідувати порушення прав людини в Китаї. Деякі правозахисні групи стверджують, що китайці погано поводяться з уйгурами-мусульманами та іншими людьми в цьому регіоні.

Однак, за інформацією видання, Україні довелося відкликати свій підпис через погрози Китаю.

"У четвер Україна виключила своє ім'я зі списку підтримуючих держав після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 000 доз вакцини від COVID-19 в Україну, якщо вона цього не зробить, заявили дипломати з двох західних країн", - пише видання.