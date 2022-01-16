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Китай вакцинував від COVID майже 90% населення

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Китай, Неділя 16 січня 2022 04:44
Китай вакцинував від COVID майже 90% населення Фото: Китай вакцинував майже 90% населення (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Китаї вакцини від коронавірусу отримали майже 90 відсотків населення країни. Про це заявила влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Представник Державного комітету у справах охорони здоров'я Хе Цінхуа повідомив, що понад 1,26 млрд китайців, або майже 90 відс. населення країни, отримали вакцини від коронавірусу.

При цьому два щеплення від коронавірусу отримали понад 1,22 млрд.китайців.

"Закликавши громадськість якнайшвидше отримати бустерну дозу вакцини, чиновник наголосив на необхідності продовження дотримання масочного режиму, соціальної дистанції та провітрювання приміщень для запобігання зараженню коронавірусом", - зазначає видання.

Нагадаємо, що у Пекіні виявили перший випадок зараження "Омікроном". Ця ситуація викликала побоювання перед Олімпіадою, через що влада почала масове тестування населення.

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