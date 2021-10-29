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Китай не знав про існування коронавірусу до спалаху в Ухані, - звіт розвідки США

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США, П'ятниця 29 жовтня 2021 23:17
Китай не знав про існування коронавірусу до спалаху в Ухані, - звіт розвідки США Фото: Китай не знав про новий коронавірус (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Американська розвідка оприлюднила свій розсекречений звіт про розслідування походження коронавірусу SARS-CoV-2. Розвідка вважає, що Китай не знав про новий вірус, поки в Ухані не стався спалах COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований звіт.

"Китайські чиновники не знали про існування коронавірусу до того, як стався перший спалах", - йдеться у звіті.

На думку розвідки, для того, щоб встановити походження коронавірусу, потрібна співпраця з боку Китаю. Однак, як наголошує розвідспільнота, китайська влада "продовжує заважати глобальному розслідуванню", не ділиться інформацією та звинувачує у поширенні коронавірусу інші країни, зокрема США.

Нагадаємо, американська розвідка назвала 2 можливі варіанти появи коронавірусу.

Крім того, в інтерв'ю РБК-Україна секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до появи коронавірусу може бути причетна людина.

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