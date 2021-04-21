Кличко про ситуацію з коронавірусом у Києві: розслаблятись зарано

Фото: у Києві покращується ситуація з коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві покращується COVID-статистика, зменшується кількість госпіталізованих. Втім, мер міста Віталій Кличко говорить, що розлаблятись рано.

Про це він заявив на брифінгу.