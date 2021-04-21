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Кличко про ситуацію з коронавірусом у Києві: розслаблятись зарано

Новость на русском → Київ, Середа 21 квітня 2021 12:18
Кличко про ситуацію з коронавірусом у Києві: розслаблятись зарано Фото: у Києві покращується ситуація з коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві покращується COVID-статистика, зменшується кількість госпіталізованих. Втім, мер міста Віталій Кличко говорить, що розлаблятись рано.

Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, зменшилась кількість нових випадків коронавірусу і трохи зменшилась кількість хворих, які потребують госпіталізації.

"Втім, лікарі говорять, що в лікарні потрапляють хворі з тяжким перебігом хвороби, тому розслаблятись зарано", - заявив він.

Зазначимо, в Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу - 12 162 нових зараження за добу. Набільше нових випадків в Києві, Харківській та Київській областях.

Нагадаємо, незважаючи на локдаун в Києві, народний депутат влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальну справу.

Після того міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що підпільні святкування та робота закладів на час карантину в Україні неприпустимі.

Раніше повідомлялося, що в Києві закрили два ресторани через порушення карантину.

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