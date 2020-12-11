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Кого першим вакцинують від коронавірусу в Україні. Є 9 основних груп

Новость на русском → Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 12:46
Кого першим вакцинують від коронавірусу в Україні. Є 9 основних груп Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

У Центрі громадського здоров'я України розповіли, кого першим вакцинують від коронавірусу. Існує 9 основних груп.

Про це заявив в коментарі РБК-Україна в.о. глави Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін.

З його словами, Нацполіція та Національна гвардія України входять в перелік груп ризику, які були пріоритизовані, вони підлягають першочерговій вакцинації.

"Скоріш за все, коли вакцина вже з’явиться, то їх будуть вакцинувати у першу чергу, разом з іншими групами, які є. Є 9 основних груп", - розповів він.

Як пояснив Кузін в коментарі виданню, цей список груп виглядає так:

  1. медичні працівники,
  2. військовослужбовці,
  3. соціальні працівники
  4. заклади догляду,
  5. люди похилого віку (60+),
  6. працівники освіти,
  7. державна безпека,
  8. пенітенціарні заклади та заклади виконання покарань,
  9. хронічні хворі, в незалежності від віку.

Нагадаємо, в Раді назвали нові категорії українців, які першими отримають вакцину від COVID.

Раніше Михайло Радуцький заявив, що, для того, щоб перервати ланцюг захворювання коронавірусом в Україні, необхідно вакцинувати 18-19 млн осіб.

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