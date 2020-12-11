Кого першим вакцинують від коронавірусу в Україні. Є 9 основних груп
У Центрі громадського здоров'я України розповіли, кого першим вакцинують від коронавірусу. Існує 9 основних груп.
Про це заявив в коментарі РБК-Україна в.о. глави Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін.
З його словами, Нацполіція та Національна гвардія України входять в перелік груп ризику, які були пріоритизовані, вони підлягають першочерговій вакцинації.
"Скоріш за все, коли вакцина вже з’явиться, то їх будуть вакцинувати у першу чергу, разом з іншими групами, які є. Є 9 основних груп", - розповів він.
Як пояснив Кузін в коментарі виданню, цей список груп виглядає так:
- медичні працівники,
- військовослужбовці,
- соціальні працівники
- заклади догляду,
- люди похилого віку (60+),
- працівники освіти,
- державна безпека,
- пенітенціарні заклади та заклади виконання покарань,
- хронічні хворі, в незалежності від віку.
Нагадаємо, в Раді назвали нові категорії українців, які першими отримають вакцину від COVID.
Раніше Михайло Радуцький заявив, що, для того, щоб перервати ланцюг захворювання коронавірусом в Україні, необхідно вакцинувати 18-19 млн осіб.