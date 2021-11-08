"Коктейль антитіл" від Regeneron дає до 8 місяців COVID-імунітету, - дослідження

Так званий "коктейль антитіл" виробництва американської компанії Regeneron Pharmaceuticals дає від 2 до 8 місяців імунітету від COVID-19. Одна доза знижує ризик зараження на 81,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як показали дані на пізній стадії випробувань, терапія антитілами REGEN-COV може забезпечити тривалий імунітет. У компанії відзначають, що такий захист особливо важливий для людей з ослабленим імунітетом і людей, у яких немає позитивної реакції на вакцини.

За даними Regeneron, протягом 8-місячного періоду не було зафіксовано госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 у групі REGEN-COV. У той же час в групі плацебо зареєстровано 6 таких інцидентів.

Відзначимо, в липні регулятор США дозволив застосовувати REGEN-COV для профілактики людей, які контактують з COVID-хворими.