ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кількість COVID-випадків за добу продовжує рости: вчора виявили 1 353 нових хворих

Новость на русском →
Субота 14 серпня 2021 08:25
Кількість COVID-випадків за добу продовжує рости: вчора виявили 1 353 нових хворих Фото: в Україні за минулу добу 1 353 нових випадки коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За добу 13 серпня в Україні зафіксовано 1 353 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед хворих 99 дітей та 33 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Вчора через коронавірус госпіталізовані 641 людина. Одужали - 791. Померла від коронавірусу 21 людина.

Загалом було протестовано на наявність коронавірусу майже 50 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81).

Нагадаємо, за добу 12 серпня в Україні виявили 1263 нових випадки коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус