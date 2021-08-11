Кількість COVID-випадків може зрости на 33% на початку 2022 року, - ВООЗ
Фото: кількість COVID-випадків може зрости на 33% на початку 2022 року (Getty Images)
Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що загальна кількість випадків захворювання на коронавірус може перевищити 300 млн вже на початку 2022 року. Сьогодні у світі спостерігається небезпечна тенденція.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ.
Згідно з даними організації, лише за останні шість місяців загальна кількість COVID-випадків зросла зі 100 млн до 200 млн.
"За нинішньою траєкторією ми можемо пройти рівень в 300 млн відомих випадків вже на початку майбутнього року", - відзначає пресслужба.
Генеральний директор ВООЗ Аданом Гебреїсус додав, що стрімким темпам поширення захворювання можна протидіяти, однак світ цього не робить.