Кількість COVID-випадків може зрости на 33% на початку 2022 року, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що загальна кількість випадків захворювання на коронавірус може перевищити 300 млн вже на початку 2022 року. Сьогодні у світі спостерігається небезпечна тенденція.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ .

Згідно з даними організації, лише за останні шість місяців загальна кількість COVID-випадків зросла зі 100 млн до 200 млн.

"За нинішньою траєкторією ми можемо пройти рівень в 300 млн відомих випадків вже на початку майбутнього року", - відзначає пресслужба.

Генеральний директор ВООЗ Аданом Гебреїсус додав, що стрімким темпам поширення захворювання можна протидіяти, однак світ цього не робить.