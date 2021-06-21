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Кількість інфікованих COVID-19 знижується по всьому світу, - ВООЗ

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Женева, Понеділок 21 червня 2021 20:46
Кількість інфікованих COVID-19 знижується по всьому світу, - ВООЗ Фото: хворих коронавірусом стає менше (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Кількість інфікованих COVID-19 починає знижуватися. Така тенденція спостерігається по всьому світу.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

За даними ВООЗ, кількість інфікованих COVID-19 знижується по всьому світу. Це стосується і смертності від коронавірусу. Однак кількість нових випадків і смертей все ще залишається високою.

"У всьому світі кількість нових зареєстрованих випадків COVID-19 знижується вже 8 тижнів поспіль, а кількість смертей знижується сьомий тиждень поспіль. Це хороша новина, але кількість нових випадків інфікування й смертності в усьому світі залишається високою" - заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Він також зазначив, що у світі кожну хвилину від коронавірусу помирає 6 осіб - це чимала цифра.

"Минулого тижня було зареєстровано понад 2,5 мільйонів випадків COVID-19 і майже 64 000 смертей. Це 250 випадків і 6 смертей кожну хвилину, про які ми знаємо", - сказав глава ВООЗ.

Нагадаємо, що в Україні зареєстрували лише 323 нових випадки захворюваності коронавірусом за минулу добу. З них більша частина - у Києві.

Раніше повідомлялося, що у ВООЗ попередили про варіант коронавірусу"Delta". Він стає домінуючим по всьому світу.

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