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Число COVID-хворих в Африці зросло на 111% за тиждень, - ВООЗ

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Африка, Середа 15 грудня 2021 11:31
Число COVID-хворих в Африці зросло на 111% за тиждень, - ВООЗ Фото: в Африці зросла кількість інфікованих COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

За минулий тиждень в Африці на 111% зросла захворюваність на коронавірус. При цьому у світі щотижнева захворюваність і смертність знизилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щотижневий звіт Африканського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

З 6 по 12 грудня захворюваність COVID-19 у світі скоротилася на 5% порівняно з попереднім тижнем. Порівняно з показниками минулого тижня кількість смертей від коронавірусу зменшилася на 10%.

Всього за тиждень по всьому світу виявили трохи менше 47 тисяч смертельних випадків від COVID-19. Усього з початку пандемії у світі зафіксовано понад 271,4 млн випадків зараження коронавірусом та понад 5,3 млн смертей внаслідок хвороби.

Нагадаємо, китайські вчені стверджують, що штам коронавірусу "Омікрон" може обходити захист вакцини від COVID. Також новий варіант здатний ухилятися від захисту антитіл, отриманих від попередньої інфекції.

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