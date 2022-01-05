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Кількість щеплень проти COVID значно зросла після свят

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Україна, Середа 05 січня 2022 08:56
Кількість щеплень проти COVID значно зросла після свят Фото: кількість щеплень проти COVID-19 в Україні за 4 січня зросла до 102 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні за минулу добу, 4 січня 2022 року, прищепилися від коронавірусу 102 478 осіб. Це значно більше, ніж напередодні (36 289 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними Міністерства, першу дозу отримали 26 502 особи, другу дозу - 73 536 осіб, додаткову дозу отримали 597 осіб, бустерну дозу - 1 843 осіб.

З початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 748 324 осіб, з них отримали першу дозу - 14 748 322 осіб, отримали дві дози - 13 835 698. Отримали додаткову дозу - 4 756 осіб, бустерну дозу - 7 556 осіб. Всього зроблено 28 596 332 щеплення.

Кількість щеплень проти COVID значно зросла після свят

Нагадаємо, 4 січня в Україні відкрилася онлайн запис на бустерне щеплення від коронавірусу. Її можуть отримати люди старше 60 років, медпрацівники і співробітники будинків інтернатного типу.

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