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Кількість хворих на COVID у Європі з початку пандемії перевищила 100 млн

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Неділя 02 січня 2022 06:15
Кількість хворих на COVID у Європі з початку пандемії перевищила 100 млн Фото: кількість хворих на COVID у Європі з початку пандемії перевищила 100 млн (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Кількість випадків інфікування коронавірусом на території Європи від початку пандемії перевищила 100 мільйонів. Йдеться про Європу в широкому розумінні - від Атлантичного океану до Азербайджану та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

До вечора 1 січня у 52 країнах та регіонах, розташованих на цьому просторі, було зареєстровано 100 074 753 випадки зараження COVID-19. У 17 із них протягом тижня було зафіксовано перевищення колишніх максимумів зараження.

Тільки за останні сім днів у Європі виявлено понад 4,9 млн випадків COVID-19 – на 59% більше, ніж за попередній тиждень.

На першому місці за рівнем інфікування знаходиться Данія, де показник захворюваності за сім днів склав 2045 на 100000 мешканців. За нею слідують Кіпр (1 969 випадків на 100 000) та Ірландія (1 964 випадки).

Водночас, зазначає видання, кількість смертей від наслідків коронавірусу в Європі знижується. Минулого тижня щодня помирали в середньому 3413 інфікованих COVID-19 на добу, що на 7% менше, ніж протягом попередніх семи днів.

За останніми даними, у світі зафіксували 289,7 млн ​​випадків зараження коронавірусом. Померло майже 5,46 млн осіб, одужало - 254,1 млн.

Раніше ми писали, що Франція стала шостою країною у світі, де понад 10 млн людей заразилися коронавірусом.

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