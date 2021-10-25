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Кому порекомендують додаткову дозу вакцини від COVID: відповідь Кузіна

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 12:16
Кому порекомендують додаткову дозу вакцини від COVID: відповідь Кузіна Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Додаткову дозу вакцини від COVID на даному етапі в Україні рекомендуватимуть певним категоріям. Перш за все тим, у кого є ризик слабкої імунної відповіді на стандартний курс вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

Він зазначив, що минулого тижня відбулося засідання Національної технічної групи експертів, яка сформулювала чіткі рекомендації щодо введення так званої додаткової дози. Ця доза буде рекомендована тим, які мають імуно-скомпроментовані або імуносупресивні стани.

"Швидше за все, ми на цьому тижні вже отримаємо офіційне рішення Національної технічної групи експертів і будемо переводити все це у відповідний наказ МОЗ. Якщо говорити про деталі, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани первинні або придбані. Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації", - зазначив Кузін.

Він також додав, що розглядалося питання про введення бустерної дози вакцини, але рішення поки ще не прийнято.

Нагадаємо, минулого тижня голова Національної технічної групи експертів Федір Лапій розповів РБК-Україна, що третю дозу COVID-вакцини дозволять людям зі слабким імунітетом.

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