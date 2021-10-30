ru ua
Сб, 30 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Королівстві Тонга зафіксували перший випадок коронавірусу

Новость на русском →
Субота 30 жовтня 2021 21:16
В Королівстві Тонга зафіксували перший випадок коронавірусу Фото: в Королівстві Тонга зафіксували перший випадок коронавірусу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Королівстві Тонга, що розташоване на островах тихоокеанської Полінезії, зафіксували перший випадок зараження на коронавірус. Наступного тижня в країні можуть запровадити карантин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Захворювання виявили у повністю вакцинованої людини, що прибула до Королівства Тонга з Нової Зеландії.

За словами прем’єр-міністра Тонга Похіва Туїонетоа, наступного тижня, ймовірно, в країні запровадять карантин.

Станом на сьогодні в Тонга вакциновані лише третина населення. Водночас місцевий координатор з імунізації Афу Тей відзначив, що після виявленого випадку зараження - тисячі людей звернулися до центрів вакцинації за щепленням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус