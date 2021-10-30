В Королівстві Тонга зафіксували перший випадок коронавірусу
Фото: в Королівстві Тонга зафіксували перший випадок коронавірусу (Getty Images)
В Королівстві Тонга, що розташоване на островах тихоокеанської Полінезії, зафіксували перший випадок зараження на коронавірус. Наступного тижня в країні можуть запровадити карантин.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
Захворювання виявили у повністю вакцинованої людини, що прибула до Королівства Тонга з Нової Зеландії.
За словами прем’єр-міністра Тонга Похіва Туїонетоа, наступного тижня, ймовірно, в країні запровадять карантин.
Станом на сьогодні в Тонга вакциновані лише третина населення. Водночас місцевий координатор з імунізації Афу Тей відзначив, що після виявленого випадку зараження - тисячі людей звернулися до центрів вакцинації за щепленням.