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Коронавірус у Франції: влада продовжила надзвичайний стан на Мартініці до 31 грудня

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Франція, Вівторок 26 жовтня 2021 23:11
Коронавірус у Франції: влада продовжила надзвичайний стан на Мартініці до 31 грудня Фото: на Мартініці продовжують надзвичайний стан до 31 Грудня (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Влада Франція продовжують надзвичайний стан на Мартініці, оскільки ситуація з коронавірусом там небезпечна. Він повинен був закінчиться 15 листопада, але замість цього людям заборонять виходити з дому до 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Влада відзначає, що ця територія зіткнулася з масштабною хвилею епідемії влітку, коли показник захворюваності протягом семи днів поспіль перевищував 1000 випадків на 100 000 жителів.

"Циркуляція вірусу не знизилася, вона залишається на високому рівні, при цьому рівень захворюваності становить від 120 до 150 випадків на 100 000 жителів протягом останніх трьох тижнів", - йдеться в заяві.

Відзначається, що в результаті ситуація в лікарнях поліпшується дуже повільно: 86 пацієнтів госпіталізовані з коронавірусом, 29 знаходяться в реанімації.

"Водночас охоплення вакцинацією, хоча і збільшується, але залишається на занадто низькому рівні, щоб забезпечити достатній захист населення від високої вірулентності варіанту Дельта. Тільки 42% дорослих отримали хоча б ін'єкцію вакцини", - стверджує влада.

Під час надзвичайного стану жителям Мартініки заборонено виходити з дому з вечора до ранку без особливої необхідності.

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