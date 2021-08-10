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Коронавірус в Ірані: кожні дві хвилини помирає людина

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Іран, Вівторок 10 серпня 2021 06:21
Коронавірус в Ірані: кожні дві хвилини помирає людина Фото: влада Ірану повідомила про рекордну смертність від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Ірані від коронавірусу кожні дві хвилини вмирає людина. Влада повідомила про рекордну смертність від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Іран повідомив про рекордну смертність за добу - коронавірус забрав життя 588 осіб. Влада країни скаржиться, що люди не дотримуються дистанції в той час, як в лікарнях кількох міст не вистачає ліжок для нових пацієнтів.

"Кожні дві секунди в Ірані заражається одна людина, і майже кожні дві хвилини одна людина вмирає від коронавірусу", - повідомило державне телебачення Ірану.

Також оголосили, що 31 провінції Ірану перейшли з помаранчевого рівня ризику на червоний рівень небезпеки.

Проблему смертності в Ірані пов'язують з повільною програмою вакцинації населення. У січні верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заборонив імпорт вакцин американського і британського виробництва, заявивши, що вони ненадійні і можуть сприяти поширенню інфекції.

Новий президент Ірану Ебрагім Раїсі закликав чиновників прискорити вакцинацію і використовувати "всі необхідні засоби" для стримування пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що в Ірані схвалили вакцину від коронавірусу власного виробництва. Вона називається COVIran Barekat.

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