Коронавірус в Ірані: кожні дві хвилини помирає людина

В Ірані від коронавірусу кожні дві хвилини вмирає людина. Влада повідомила про рекордну смертність від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Іран повідомив про рекордну смертність за добу - коронавірус забрав життя 588 осіб. Влада країни скаржиться, що люди не дотримуються дистанції в той час, як в лікарнях кількох міст не вистачає ліжок для нових пацієнтів.

"Кожні дві секунди в Ірані заражається одна людина, і майже кожні дві хвилини одна людина вмирає від коронавірусу", - повідомило державне телебачення Ірану.

Також оголосили, що 31 провінції Ірану перейшли з помаранчевого рівня ризику на червоний рівень небезпеки.

Проблему смертності в Ірані пов'язують з повільною програмою вакцинації населення. У січні верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заборонив імпорт вакцин американського і британського виробництва, заявивши, що вони ненадійні і можуть сприяти поширенню інфекції.