Коронавірус в Україні: за добу захворіли більше 5 тисяч людей, померли - 78
Фото: в Україні за добу захворіли більше 5 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу зафіксували 5072 нових випадки коронавірусу, а померли - 78 людей. Найбільше нових заражень в Львівській області та Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 1 213 осіб; летальних випадків - 78; одужали - 2 520 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 14 616 людей, методом ІФА - 2240, експрес-тестами - 18 608.
Найбільше заражень за добу у Львівській області (854), Києві (510).
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 759 530 осіб; одужали - 3 556 162 особи; летальних випадків - 98 361.