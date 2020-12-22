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Коронавірус виявили в Антарктиді, тепер на всіх континентах пандемія

Новость на русском → Антарктида, Вівторок 22 грудня 2020 11:04
Коронавірус виявили в Антарктиді, тепер на всіх континентах пандемія Фото: Антарктида (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Антарктида перестала бути єдиним континентом без коронавірусу. COVID-19 виявили у 36 осіб на чилійській дослідній станції.

Про це повідомляє австралійський телеканал ABC.

Серед тих, що заразилися - 26 чилійських військових та 10 осіб з обслуговуючого персоналу. Їх евакуювали в місто Пунта-Аренас на півдні Чилі.

У трьох членів екіпажу корабля, який прибув на допомогу базі, теж виявили коронавірус.

Зазначимо, за весь час пандемії у світі підтвердили 77,4 млн випадків зараження коронавірусом. Близько 43,7 млн осіб одужали і 1,7 млн паціентів померли.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що більше мільйона жителів планети отримали перші щеплення від коронавірусу. Вакцинацію населення вже почали проводити чотири країни світу.

Зокрема, в Британії масова вакцинація від коронавірусу розпочалася 8 грудня після того, як британська влада схвалила застосування вакцини компанії Pfizer і BioNTech. Однак, там почав циркулювати новий штам коронавірусу.

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