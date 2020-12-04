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Від коронавіруса в світі кожен день помирає понад 10 тисяч людей

Новость на русском → П'ятниця 04 грудня 2020 00:43
Від коронавіруса в світі кожен день помирає понад 10 тисяч людей Фото: медичний працівник (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Понад 1,5 мільйона людей у всьому світі померли від COVID-19. За останній тиждень в середньому щодня вмирали більше 10 тисяч чоловік.

Про це повідомляє Reuters.

В середньому, протягом останнього тижня, кожні дев'ять секунд реєструвалася одна смерть. Усього за останні два місяці зафіксували півмільйона смертей.

"Тільки за останній тиждень більше 10 000 людей в світі вмирали в середньому кожен день, і ця цифра неухильно зростає щотижня. Багато країн по всьому світу зараз борються з другою і третьою хвилями, навіть сильнішими, ніж перша, нав'язуючи нові обмеження в повсякденному житті", - пише видання.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий коронавірус викликав більше смертей за останній рік, ніж туберкульоз в 2019 році, і майже в чотири рази більше, ніж від малярії.

Нагадаємо, Британія стала першою країною в світі, яка отримала вакцину від коронавіруса компаній Pfizer і BioNTech.

Раніше у ВООЗ заявили, що до кінця 2021 року обсяг вакцин складе 2 мільярди доз.

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