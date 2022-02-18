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Коронавірусом в Україні заразились майже 35 тисяч людей, - добова статистика

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 08:21
Коронавірусом в Україні заразились майже 35 тисяч людей, - добова статистика Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом майже 35 тисяч людей. Найбільше нових заражень у Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу госпіталізували 3323 особи; летальних випадків - 282; одужали - 29 254 особи. Протестували методом ПЛР - 52 932 особи, методом ІФА - 5424, експрес-тестами - 58 269.

Найбільше нових заражень у Києві та Одеській області.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 672 198 осіб; одужали - 3 896 009 осіб; летальних випадків - 104 106.

Нагадаємо, Рада має намір змінити порядок запровадження карантину в Україні. Зараз в країні діє адаптивний карантин через COVID-19.

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