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"Ковідну тисячу" отримають вакциновані діти: на що можна буде її витратити

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Київ, Неділя 23 січня 2022 08:00
"Ковідну тисячу" отримають вакциновані діти: на що можна буде її витратити Фото: щеплені діти зможуть отримати тисячу за вакцинацію (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Вакциновані від COVID-19 українські діти теж зможуть отримати по тисячі гривень за вакцинацію. Цього тижня стало відомо, на що її можна буде витратити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабінету міністрів від 19 січня.

Що це за ініціатива

За аналогією з українцями старше 18 років по 1 000 гривень за вакцинацію зможуть отримати і неповнолітні. На початку січня президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати відповідну програму.

На сьогодні в Україні дозволена вакцинація дітей старше 12 років. Але на першому етапі гроші зможуть отримати підлітки у віці від 14 до 17 років.

Коли почнуть перераховувати гроші

Про точні терміни, коли почнуть перераховувати "ковідну тисячу" неповнолітнім, поки невідомо. Але на засіданні Кабінету міністрів 19 січня Міністерству економіки, МОН і Мінцифри дали протокольне доручення протягом 10 днів підготувати проект постанови з переліком сфер, на які можна буде витратити гроші.

Відповідно, такий список має з'явитися вже до кінця місяця.

На що можна буде їх витратити

За словами заступника міністра економіки Тараса Качки, попередньо перелік сфер, на які діти віком від 14 до 17 років зможуть витратити "ковідну тисячу", буде виглядати наступним чином:

  • послуги у сфері освіти (курси, гуртки і так далі);
  • харчування в закладах освіти;
  • проживання в студентських гуртожитках;
  • додаткові предмети на ЗНО;
  • книги та періодичні видання;
  • товари спортивного призначення;
  • шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Як отримати "ковідну тисячу" на дитину?

Офіційної інформації з цього приводу ще не було. Але можна припустити, що для цього можуть задіяти додаток "Дія", оскільки до напрацювання рішення залучили Міністерство цифрової трансформації. А враховуючи, що ID-паспорт українці отримують з 14 років, то у них є можливість скористатися послугами через додаток.

Відзначимо, зараз отримати тисячу за вакцинацію можуть українці старше 18 років, які зробили два щеплення від коронавірусу. Витратити гроші можна на квитки в кіно і театр, покупки в книжкових магазинах, абонементи в спортзал, а також квитки на залізничні та авіарейси.

Найближчим часом для українців від 60 років з'явиться можливість купити ліки за "ковідну тисячу". РБК-Україна писало, як буде проходити цей процес.

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