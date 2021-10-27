"Червона" зона в Київській області: чи потрібен COVID-сертифікат в маршрутках в Київ

"Червона" зона починає діяти в Київській області з 30 жовтня. Так, вже з суботи правила карантину будуть посилені.

Детальніше про те, які будуть обмеження в Київській області і чи торкнуться вони транспорту - в матеріалі РБК-Україна нижче.

"Червона" зона: що закриють

"Червона" зона карантину в Київській області почне діяти з півночі 30 жовтня. У регіоні забороняється:

робота навчальних закладів, крім садочків та початкової школи,

проведення масових заходів,

робота кафе, ресторанів, ТРЦ,

робота непродовольчих ринків і магазинів,

робота спортзалів, басейнів и фітнес-центрів;

робота закладів культури.

Обмежень для транспорту не передбачено.

Як уникнути обмежень

Наявність у відвідувачів і співробітників "зеленого" COVID-сертифіката, що підтверджує отримання двох доз вакцини, дозволяє продовжити роботу бізнесу без обмежень. Альтернативою сертифікату може бути негативний ПЛР-тест або тест на антиген.

Що з транспортом

З 21 жовтня в Україні діють нові правила на міжобласні перевезення. Так, у всіх пасажирів і водіїв автобусів, поїздів, літаків повинен бути COVID-сертифікат або тест. Але ця вимога актуальна тільки при поїздках між областями. В межах однієї області COVID-документи не потрібні.

Також COVID-документи не потрібні для того, щоб доїхати із населених пунктів Київської області до Києва.

Обмежень на роботу громадського транспорту в "червоній" зоні Кабмін не передбачає. Так, міські та приміські маршрутки продовжать курсувати. Вимоги про наявність COVID-документів немає. Однак, їх може ввести місцева влада на свій розсуд.

Зазначимо, COVID-документи вимагають від пасажирів лише на міжобласних маршрутах незалежно від зони карантину. Єдина різниця для зон - це кількість отриманих доз. Для поїздки з "жовтої" зони до "жовтої" достатньо отримання однієї дози вакцини, а от у "червону" потрібно лише дві дози.