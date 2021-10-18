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"Червона" зона в Запоріжжі: у місті відкривають додаткові центри вакцинації

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Запоріжжя, Понеділок 18 жовтня 2021 18:11
"Червона" зона в Запоріжжі: у місті відкривають додаткові центри вакцинації Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

На тлі "червоної" зони в Запоріжжі відкриваються додаткові центри масової вакцинації від COVID-19. Два з них у великих торгових центрах почнуть роботу вже завтра, 19 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Запорізької ОДА Олександра Старуха.

За його словами, завтра почнуть роботу два центри масової вакцинації - в ТЦ "Амстор" (Хортицький район) і в ТЦ "Континент" (Дніпровський район). Крім того, в найближчі дні відкриється ще один центр в Космічному мікрорайоні, де проживають 120 000 осіб.

Старух підкреслив, що в області проведуть терміновий аналіз потужностей медичних установ і наявності персоналу, не задіяного в лікуванні хворих на COVID-19, який можна перевести на роботу до центрів масової вакцинації.

"Доручив опрацювати питання продовження часу роботи центрів масової вакцинації до 20:00 щодня і знайти можливість преміювання персоналу, що працює в таких центрах", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в "червоних" зонах спостерігається вакцинальний бум, транспортний колапс, а також ігнорування карантинних обмежень.

Відзначимо, вакцинальний бум пов'язаний з тим, що більша частина обмежень червоної зони не поширюється на вакцинованих від коронавірусу.

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