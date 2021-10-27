"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID

Зупинити поширення коронавірусу можна тільки двома способами - вакцинація і карантин. Рівень захворюваності інфекцією в Україні продовжує зростати і список областей в "червоній" зоні може збільшитися .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузина .

Кузін в ефірі каналу "Дім" зазначив, що посилений карантин торкнувся вже більшість областей України. Він не виключив можливість того, що цей список буде збільшуватися. За його словами, сьогодні тільки три регіони знаходяться в "жовтій" зоні.

"Ми маємо два способи зупинити поширення коронавірусної хвороби. Перший і основний - вакцинація. Другий - посилення протиепідемічних заходів", - додав головний санітарний лікар.

Кузін нагадав, що станом на сьогодні в Україні 66% ліжок, які виділені для лікування хворих коронавірусом, вже зайняті. У стаціонарах знаходиться 41331 пацієнт з COVID-19 і ще 6 тисяч осіб з підозрою на інфекцію.

"Ми бачимо, що рівень госпіталізації продовжує зростати, але в той самий час продовжують зростати і темпи вакцинації. Тільки за минулий тиждень було зроблено 1,5 млн щеплень", - сказав він.

Кузін звернув увагу, що темпи вакцинації особливо зросли в регіонах, де введено червоний рівень епіднебезпеки. Він закликав українців не чекати посилення карантину, а робити щеплення від коронавірусу.

"В першу чергу це потрібно для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я, не дозволити хворобі покласти вас в реанімацію. Вакцинація - це єдина можливість уникнути колапсу медичної системи", - резюмував головний санітарний лікар.