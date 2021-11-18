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Крим побив рекорд за кількістю випадків коронавірусу

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Крим, Четвер 18 листопада 2021 12:37
Крим побив рекорд за кількістю випадків коронавірусу Фото: у Криму рекордна кількість інфікованих COVID-19 (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Станом на 18 листопада в тимчасово опукованому РФ Криму зафіксували 878 випадків коронавірусної інфекції. Також від хвороби за добу померло 23 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське МОЗ Криму.

Такі показники є рекордними у Криму за весь час пандемії коронавірусу.

"Загалом за час пандемії виявлено 111 248 позитивних на COVID-19. Кількість тих, хто одужав за добу, становить 875 осіб, які одужали за весь період - 98 931", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, за весь час пандемії помер 3 331 пацієнт з коронавірусом.

Нагадаємо, попередній рекорд із захворюваності на коронавірус у Криму був поставлений 3 листопада. За добу там зареєстрували 752 нові випадки коронавірусу.

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